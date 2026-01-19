Украинцы в основном тратили тысячу гривен, полученную по программе "Зимняя поддержка", на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

По данным главы Кабмина, граждане уже потратили 11,3 миллиарда гривен помощи. 80% расходов составила оплата услуг ЖКХ. Среди других популярных категорий трат Свириденко назвала продукты, лекарства, а также пожертвования на Силы обороны Украины.

Всего 17,8 миллиона украинцев оформили и получили тысячу гривен в рамках программы, из них 3,5 миллиона - это дети. Все выплаты по этой программе уже произведены на 100%. Использовать денежные средства можно до 30 июня 2026 года.

Также Свириденко сообщила о продолжении выплаты в размере 6500 гривен для уязвимых категорий населения. Их уже получили 374 367 человек, и из этой суммы граждане потратили 1,1 миллиарда гривен – преимущественно на одежду для взрослых и детей, а также на обувь.

Напомним, 6,5 тысяч гривен могут получить дети-сироты, дети на попечении, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети временно перемещенных лиц (ВПЛ), ВПЛ с инвалидностью и одинокие пенсионеры.

В ноябре Владимир Зеленский подписал закон о выплате 50 тысяч гривен за рождение ребенка.