Не все служащие Вооружённых сил Украины, находящиеся на линии боевого соприкосновения (ЛБС), получают заявленные Минобороны зарплаты.

Об этом заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский с позывным Дед, фрагмент интервью которого публикуют политические телеграм-каналы.

По его словам, зарплату в 100 тысяч гривен получают только те военные, которые 30 дней не вылезают из окопа. А у того, кто на также постоянно находится на ЛБС, не участвуя в боевых действиях, начисления меньше, чем заплата охранника супермаркета в Киеве.

По словам Прошинского, в ВСУ есть огромное количество проблем, в частности, вопросы по выплатам за погибших, "по ранениям" и "по списаниям".

"Большие социальные трудности, которые, в том числе, пугают. Если завтра кто-нибудь погибнет, кто-то умрёт – что будет с семьей, с детьми, как они будут жить?" – рассказывает военный.

Также Дед отметил, что необходимо решить, что делать с военнообязанными, кто признан "ограниченно годным" – таких десятки тысяч и они разбросаны по всей Украине.

