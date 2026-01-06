За перевод в безопасное место несения службы в украинской армии берут от шести до десяти тысяч долларов.

Об этом сообщил военнослужащий 29 ОВМБр ВСУ с позывным Травой.

"Ему (военному - ред.) говорят: "Дружочек, ты же понимаешь, что это безопасное место. Если ты сам ка нам переведёшься – шесть тысяч долларов. Если мы тебя "потянем" приказом – десять тысяч. Это сидит человек, который на войне никогда не был. Он там сидит и зарабатывает деньги. Просто на переводе пацанов. И такие случаи не единичны – их дох@@@а. Просто есть военные, которые никогда не воевали, они сидят на тёплых местах, они имеют командирские звания, имеют какой-то авторитет", – рассказывает Травой.

Ранее Deep State сообщил, что многие иностранцы расторгают контракты с ВСУ из-за перевода бойцов в штурмовые войска.

Война в Украине продолжается 1413-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 6 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, за выходные войска РФ продвинулись в Донецкой области под Покровском и Мирноградом, а также в районе Северска и к западу от Часова Яра. Кроме того, противник увеличил зону контроля возле Грабовского и Высокого в Сумской области.

