Полиция задержала группу мошенников, которые, прикрываясь именем главы Офиса президента Андрея Ермака, выманивали деньги у граждан, обещая трудоустройство на Банковой.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента в своем телеграм-канале.

По словам Ермака, мошенническую группу возглавлял некий Ермак Д.С., выдававший себя за его двоюродного брата. Мошенники предлагали за 100 тысяч долларов помощь в трудоустройстве на высокую должность в Офисе президента. Однако во время передачи денег правоохранители задержали членов группы с поличным.

Ермак подчеркнул, что не имеет никаких родственных связей с организатором схемы, и назвал ситуацию полностью вымышленной.

"Конечно, это мошенническая выдумка. Используя такую легенду, он пытался выманить 100 тысяч долларов за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в Офисе президента. Уверен, что преступники получат справедливое наказание", - заявил политик.

В полиции Киева раскрыли детали мошеннической схемы: за взятку однофамилец Ермака обещал работу на должности заместителя директора одного из департаментов Офиса президента. Он и подельники успели получить 15 тысяч долларов двумя партиями. Полицейские задержали троих участников группы при получении еще 50 тысяч долларов.

Для конспирации мужчины меняли голоса с помощью программы и номерные знаки на автомобилях. А также вместе с деньгами брали необходимые документы: дипломы об образовании, сертификаты уровня знания английского языка, копии паспортов и тому подобное.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Между тем, согласно данным платформы "Ридни", в Украине 3439 человек являются носителями фамилии Ермак.

Напомним, в 2020 году был громкий скандал с участием реального родного брата Ермака Дениса. Тогда народный депутат от фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсетях видео, на котором человек, похожий на Дениса, предлагает трудоустройство неким лицам на должности в государственных органах.

Уже в войну сообщалось, что Денис Ермак служить в теробороне и женился на женщине, которая проходила службу там же.