В Киеве пожилой житель столицы обманул гражданина США, воюющего за ВСУ, хитростью завладев его деньгами.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдали себя за разработчиков оружия и заверили американского добровольца из рядов ВСУ в том, что могут создать лазерное устройство для поражения вражеских дронов и ракет. Для убедительности они инсценировали демонстрацию лазерной установки. Введенный в заблуждение иностранный военный передал им более 3,2 миллиона гривен (около 85 тысяч долларов).

На самом деле никаких технологий и намерения производить оружие у мужчин не было.

Аферистам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Потерпевший — гражданин США украинского происхождения, волонтер и основатель школы подготовки военных, который служит в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Ему уже возместили 20 тысяч долларов, работа над возвратом остальных средств продолжается.

