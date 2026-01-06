Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщает о многомиллионной коррупции в Минобороны на закупке авиационных шин.

Об этом заявили в пресс-центре НАБУ.

По информации НАБУ, в суд направлено дело о завладении средствами Министерства обороны Украины на сумму свыше 27 млн грн. Перед судом предстанут экс-помощник народного депутата Украины, бывшие должностные лица Минобороны и предприниматель.

По данным следствия, руководители структурных подразделений командования Силами логистики ВСУ посодействовали победе частной компании в тендерах на закупку авиационных комплектующих. Для имитации конкуренции к торгам допускали только "своих" участников. Предложения других отклоняли или искажали, даже если они были более выгодны.

Владелец компании закупал продукцию - авиационные шины, напрямую у производителей через подконтрольную и зарегистрированную в ЕС компанию, а потом уже через свою фирму перепродавал ее по завышенным в 2-3 раза ценам.

Помогал ему в этом помощник народного депутата – он следил за тем, чтобы Минобороны оплачивало все счета по заключенным контрактам.

В результате сделки Силы логистики ВСУ, по версии следствия, переплатили за комплектующие 27,3 млн. гривен.

Ранее в СБУ заявили, что хищение огромных сумм денег на продуктах для Вооруженных сил Украины началось с первых месяцев войны. Экс-чиновник Министерства обороны растратил 1 млрд грн бюджетных средств.

Также мы писали, что во Львовской области экс-командир воинской части второй раз за 2 года попался на хищении при закупках.