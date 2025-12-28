На Закарпатье молодой военный, который начал служить ещё до начала полномасштабной войны, добился черед суд выплаты миллион гривен, которая была положены по введенному в начале 2025 года молодежному контракту "18-24".

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

После появления "молодежного" контракта, по которому добровольцам в возрасте 18-24 лет, вступившим в армию по контракту, полагается выплата миллиона гривен, военный затребовал эту выплату себе.

По материалам дела, военнослужащий Государственной пограничной службы, проходивший срочную службу с марта 2021 года, в декабре 2022 года добровольно заключил контракт на службу во время военного положения в возрасте 25 лет. После этого его привлекли к боевым задачам, и в мае 2025 года он участвовал в боях под Волчанском Харьковской области, где получил ранение. Опираясь на постановление КМУ №153, он подал рапорт на единовременное вознаграждение в размере 1 миллион гривен.

Воинская часть, в которой он служил, отказалась его выплачивать, так как военнослужащий начал проходить службу ещё до 2022 года, хотя и будучи младше 25 лет.

Закарпатский окружной административный суд встал на сторону военного и постановил выплатить ему требуемую сумму, а действия воинской части признал незаконными.

Напомним, по данным западных СМИ, среди тех, кто заключает молодежные контракты с ВСУ, фиксируются значительные потери.

Ранее мы сообщали, что украинцы, подписавшие молодежный контракт с ВСУ, по окончании службы могут быть повторно мобилизованы уже на общих основаниях.