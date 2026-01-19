Во многих регионах Украины сегодня, в сильный мороз, люди отмечают Крещение Господне и окунаются в прорубь.

Видео традиционного крещенского ритуала публикуют пользователи соцсетей.

Так, купающиеся в прорубях были в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Например, в Одессе при -4 градусах, которые ощущаются как все -15 из-за влажности и сильного ветра, горожане с раннего утра потянулись на пляжи. В других городах крещенские службы у воды довольно многолюдны.

Связанные с праздником запросы попали в десятку трендовых в Гугл: это запросы "с Крещением Господним" и "19 января праздник".

Напомним, что на государственном уровне празднование Крещения в Украине перенесли по новому стилю на 6 января, а сегодня, по старому стилю, его отмечает Украинская православная церковь.

Ранее, хотя власти официально перенесли празднование Рождества на 25 декабря, пользователи из Украины активно искали поздравления с праздником в поисковиках 6 и 7 января, о чём свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

Напомним, вместо Рождества по старому стилю в Украине 7 января теперь будут отмечать День программиста. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.