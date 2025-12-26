В Ивано-Франковской области произошел конфликт между прихожанами ПЦУ из-за разных предпочтений, когда праздновать Рождество.

Об этом сообщает "Суспильне".

По информации издания, часть прихожан церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Космаче 25 декабря пришли на рождественское богослужение в храм. Но вход в здание заблокировали другие прихожане, желающие праздновать Рождество 7 января. Они сказали, что церковь закрыта, а ключей нет.

Люди прождали на улице более пяти часов, но рождественского богослужения так и не состоялось, из-за чего они пошли молиться на кладбище у могил военных.

В 2025 году в этой церкви Рождество отмечали 7 января. Тогда настоятель храма объяснил это тем, что прихожане решили воспользоваться переходным периодом, который длился до 2025 года. На сборах прихожан они решили праздновать 7 января.

Недовольная этим часть прихожан поехала в Ивано-Франковск к митрополиту ПЦУ Арсению и тот велел им праздновать Рождество дважды: 25 декабря и 7 января.

Напомним, ПЦУ с прошлого года отмечает Рождество 25 декабря, а УПЦ - 7 января.

Но как видим, и в ПЦУ часть прихожан настроена праздновать Рождество по старому стилю.

Ранее мы сообщали, что вместо Рождества 7 января по старому стилю, которого придерживается Украинская православная церковь, президент Украины Владимир Зеленский ввёл День программиста.