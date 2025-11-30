Клирик Православной церкви Украины (ПЦУ) Роман Грищук заявил, что настало время разрушить образ Иисуса Христа, "который навязывал Московский патриархат и православие последние несколько столетий".

Об этом священнослужитель расказал на выступлении в Волынской богословской академии.

"Если вы посмотрите на иконы, на которых в основном изображают Христа как человека утонченного, с непропорционально маленькой головой, худеньким телом и длинными пальцами, маленькими губами и большим местом, где должен быть мозг и глаза. Мы где-то так и представляем себе Христа. В нашем понимании, когда идет человек с такой вот внешностью и еще с таким согнутым позвоночником, когда голова выпирает вперед. И мы уже на расстоянии знаем, что это типичный задрот", - заявил Грищук.

По его словам, это ошибочное представление о Христе.

"Христос таким не был. Это физически сильная, выносливая личность. Мы все слышали проповеди о смирении, но Христос был острым на слово, за словом в карман не лез. Если прочесть 23 раздел Евангелия от Матфея, он там весь состоит из крутых афоризмов и эпитетов, которые мы сегодня называем бранью или даже матом, которым Христос щедро покрывал книжников и фарисеев", - добавил клирик ПЦУ.

