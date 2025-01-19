Крещение Господне — великий христианский праздник. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа в реке Иордан, которое ознаменовало начало его служения. Главные символы праздника — освящение воды, которая считается целебной и святой, и очищение души через молитвы и обряды.

Пусть освященная вода очистит душу, наполнит сердце светом и радостью, а в вашем доме царят мир, здоровье и благополучие. Пусть этот святой день принесёт обновление и вдохновение!

Поздравьте близких с одним из самых светлых христианских праздников. Теплые открытки ко Дню Крещения Господня — это возможность поделиться добрыми словами, пожеланиями здоровья, счастья и духовного очищения.