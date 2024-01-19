В пятницу, 19 января, украинцы выкладывают в ТикТок видео купаний в ледяной воде на Крещение по григорианскому календарю.

Крещение в эту дату в Украине официально празднует УПЦ.

В ПЦУ же с переходом на новоюлианский календарь уже отметила Крещение 6 января.

Судя по данным Google Trends, пользователи, которые находятся в Украине, массово искали в интернете картинки и поздравления с Крещением. В крещенский сочельник 18 января запрос "С Крещением" занял первое место за минувшие сутки.

Сегодня в сети также появились видео и с политиками. В частности с нардепом от группы "Платформа за жизнь и мир" Сергеем Левочкиным.

Ранее мы писали о том, что в храмы УПЦ пришли верующие, чтобы отпраздновать Рождество 7 января.

А также, что в прошлом году власти Киева призвали жителей столицы отказаться от массовых купаний на Крещение.