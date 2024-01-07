В храмы Украинской православной церкви сегодня пришли верующие праздновать Рождество 7 января.

Видео с мероприятий публикуют украинские телеграм-каналы.

Напомним, что в этот день Рождество в Украине уже не является официальным праздником и не отмечается на государственном уровне. Но, тем не менее, многие верующие празднуют по-прежнему в этот день.

Представители украинской власти, а также лидеры политических сил, никаких обращений по поводу Рождества 7 января не делали. Исключение - лидер "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко, который записал видео с поздравления с праздником.

Ранее данные Google показали, что украинцы продолжают отмечать Рождество, несмотря на официальную отмену праздника 7 января. Запрос "С Рождеством" к исходу православного сочельника занял первое место за сегодняшний день, по данным Google Trends. Также в список самых популярных запросов из Украины за 6 января вошли поисковые фразы "С Рождеством Христовым!", "С Рождественским Сочельником!", "Святвечір" и "Коляда".

Как мы сообщали, в этом году Украина впервые официально отмечает Рождество только 25 декабря.