Сегодня христиане западного обряда и часть православных церквей отмечают Рождество Христово.

В Украине, где традиционно все православные церкви (а также Украинская греко-католическая церковь) праздновали Рождество 7 января, еще при президенте Петре Порошенко в 2017 году было решено отмечать обе даты, установив государственный праздник и на 25-е декабря.

Президент Владимир Зеленский после начала вторжения РФ январское Рождество как государственный праздник и выходной отменил. И с этого года официально, на госуровне, в Украине празднуют Рождество только 25 декабря.

На эту даты перенесли празднование Православная церковь Украины и УГКЦ.

При этом одна из крупнейших конфессий страны – Украинская православная церковь – осталась на прежнем церковном календаре и отказалась отмечать Рождество 25 декабря. Она будет его праздновать 7 января.

Переходить на 25 декабря отказался и Киевский патриархат Филарета - он также будет праздновать 7-го января.

Почему одни христиане празднуют Рождество 25 декабря, а другие 7 января?

Различия связаны с использованием разных календарей.

Большинство западных христиан, включая католиков и протестантов, используют григорианский календарь, который был введен в 1582 году папой Григорием XIII (он же сейчас используется и в светском летоисчислении). Согласно этому календарю, Рождество отмечается 25 декабря.

Значительная часть восточных православных церквей используют юлианский календарь, который отстает на 13 дней от григорианского. Соответственно, Рождество они отмечают 7 января (по юлианскому календарю это 25 декабря).

Из православных стран Рождество 7 января празднуют в России, Сербии, Грузии, Эфиопии и Эритреи. Также 7 января отмечают Рождество отдельные православные церкви – такие, как Иерусалимская и Коптская в Египте, а также Польская и Македонская.

25 декабря среди православных отмечают Рождество болгары, почти все греки (кроме горы Афон, где монахи празднуют 7 января), румыны, а также православные общины в ряде стран с другой преобладающей религией.

Напомним, согласно прошлогоднему опросу в "Дие", 58,99% проголосовавших выбрали дату празднования 25 декабря, а 25,48% - 7 января.