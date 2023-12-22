В Италии хотят штрафовать школы, которые отменяют спектакли с библейскими сюжетами на Рождество.

Об этом сообщает служба новостей ВВС.

Такая практика по соображениям "мультикультурализма" в школах наблюдается уже несколько лет. Учебные заведения отказываются от традиционных постановок на тему рождения младенца Христа, чтобы не оскорбить чувства верующих других религий.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала это "атакой на национальные ценности" и поддержала законопроект ее однопартийцев, предусматривающий штрафы для руководителей таких учебных заведений.

Внесенный правительством законопроект направлен на защиту "культурных корней" страны путем поощрения "традиционных празднований" Рождества и Пасхи.

Левые и школьные профсоюзы законопроект раскритиковали, а президент национальной ассоциации директоров школ заявил, что подумал сперва, что это розыгрыш.

Напомним, ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что исламской культуре нет места в Европе.

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