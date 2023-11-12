В воскресенье, 12 ноября, в сети появилось видео, как в сторону Киева идет странный мужчина с огромным крестом.

Соответствующий ролик опубликовали телеграм-каналы.

Как оказалось, мужчина с крестом - американец. Он следует из Варшавы в Киев и практически уже добрался до столицы Украины.

Парня зовут Джимми, родом он из штата Вирджиния. Ему, как и Христу, 33 года. У "Иисуса" белые одежды, большой крест, а также палатка и коврик для ночлега.

Молодой человек заявил, что хочет своим путешествием в таком облике "подарить любовь и радость всем людям".

Отметим, что еще в октябре украинские издания писали о 33-летнем американце с крестом, путешествующим из Варшавы в Киев. Сам мужчина говорил, что ходит в виде Иисуса Христа по миру и хочет напомнить людям о Боге. В соцсетях украинцы призывали не просто фотографироваться с этим путешественником, но и предлагать ему посильную помощь: еду, воду и пристанище.

Напомним, 28 июля прихожане УПЦ вышли в Киеве на крестный ход, приуроченный к 1035-летию со Дня крещения Киевской Руси.

А 27 сентября в Украине отмечался праздник Воздвижения святого креста, на котором распяли Иисуса Христа, который является одним из самых почитаемых праздников в православной церкви.