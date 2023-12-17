Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что исламской культуре нет места в Европе.

Об этом политик сказала на фестивале партии "Братья Италии", где присутствовал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишут итальянские СМИ.

"Я считаю, что существует проблема совместимости исламской культуры с ценностями нашей цивилизации", - сказала Мелони.

"Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идет очень далекий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации", - добавила политик.

В свою очередь британский премьер Риши Сунак заявил, что будет настаивать на "глобальных реформах системы предоставления убежища", и обвинил "врагов" в том, что Европу осадили мигранты.

"Если мы не решим эту проблему, цифра будет только расти. Это подорвет наши страны и нашу способность помогать тем, кто действительно нуждается в нашей помощи больше всего", - сказал Сунак.

Напомним, в прошлом году глава евродипломатии Жозеп Боррель сравнил Европу с садом, а весь остальной мир - с джунглями, которые могут совершить вторжение в этот сад, если не поддерживать с ними диалог.

Позже Боррель извинился за свои слова и объяснил, что под "джунглями" подразумевал страны, которые используют силу, запугивание и шантаж, а их поведение противоречит международным нормам.