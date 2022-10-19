Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель извинился за то, что на прошлой неделе сравнил мир за пределами ЕС с джунглями, но он не считает, что оно было расистским.

Боррель заявил, что под "джунглями" подразумевал страны, которые используют силу, запугивание и шантаж, а их поведение противоречит международным нормам.

"Разрастание этого беззакония и беспорядка - это то, что я имел в виду, говоря о джунглях. Моя отсылка к джунглям не имеет расистского, культурного или географического подтекста. К сожалению, "джунгли" есть везде, в том числе и сегодня в Украине. Мы должны серьезно отнестись к этой тенденции, и это было моим посланием", - сообщил Боррель в своем блоге.

Напомним, что на прошлой неделе Жозеп Боррель, выступая на испанском форуме Ла-Тоха, сравнил Европу с садом, в котором сочетаются политическая свобода, экономическое процветание и стремление к социальному равенству, в то время, как есть джунгли, и "джунгли могут вторгнуться в сад".

При этом он отмечал, что "у джунглей большой потенциал роста" и "садоводы должны сами идти в джунгли". В МИД ОАЭ назвал высказывания дипломата "расистскими" и потребовали объяснений.

Ранее Боррель заявил, что у ЕС достаточно денег для военной помощи Украине.

Также сообщалось, что Евросоюз выделил Украине дополнительные полмиллиарда евро на оружие и технику.