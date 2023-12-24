В воскресенье, 24 декабря, Министерство иностранных дел Германии опубликовало поздравление с Рождеством на нескольких языках, среди которых есть русский, но нет украинского.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

"Нам бы хотелось, чтобы к концу года мировая ситуация улучшилась. Тем не менее, мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха", - говорится в сообщении.

На праздничной открытке можно заметить, что фраза "С наилучшими пожеланиями" написана на русском, английском, французском, арабском, а также на других языках, кроме украинского.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил из Киево-Печерской лавры украинцев, празднующих Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю. Президент сказал, что "все мы встречаем Рождество вместе. В одну дату, как одна большая семья".

Между тем не все украинцы празднуют Рождество 25 декабря. Еще в 2019 году опрос показал, что только 25% респондентов поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Ранее мы писали, что в ноябре Киево-Печерская лавра приняла решение перейти на новоюлианский календарь, как это сделала Православная церковь Украины.