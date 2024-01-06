Несмотря на то, что в Украине отменили официальный праздник Рождества 7 января, украинцы продолжают его отмечать.

Запрос "С Рождеством" к исходу православного сочельника занял первое место за сегодняшний день, по данным Google Trends.

Также в список самых популярных запросов из Украины 6 января вошли "С Рождеством Христовым!", "С Рождественским Сочельником!", "Святвечір" и "Коляда".

При этом в сегодняшней выборке нет ни одного запроса, связанного с Крещением, которое в Украине также "перенесли" с 19-го января на 6-е (в частности, сегодня с этим праздником поздравляли украинские чиновники, а некоторые показывали купания в проруби).

Впрочем, стоит отметить, что украиноязычный запрос "Привітання з Водохрещем" занял первое место по итогам вчерашнего дня.

Напомним, еще в 2020 году глава ПЦУ Епифаний заявлял, что в течение десяти лет украинцы перейдут на празднование Рождества 25 декабря. Такой срок он объяснял тем, что дата 25 декабря для Рождества непопулярна среди украинцев, поэтому в случае переноса даты "храмы 25-го будут пустыми, а 7-го будут полными". Тогда же Епифаний признался, что речи о двух Рождествах быть не может.

А в мае прошлого года Православная церковь Украины решила праздновать Рождество по западному обряду - 25 декабря. За переход на новоюлианский календарь проголосовали епископы на архиерейском соборе,