В ТикТок завирусилось видео с накрытыми столами на Рождество. Девушка говорит, что они решили праздновать и 25 декабря, и 7 января.

"Пускай, когда хотят тогда и празднуют, а мы будем есть и 25 и 7. И холодца наварим, и уток напечем. Можем себе позволить. Мы что, с бедной семьи?", - говорит девушка на видео.

При этом, важно отметить, что Украина не планирует отмечать Рождество 7 января. На эту даты перенесли празднование Православная церковь Украины и УГКЦ. При этом одна из крупнейших конфессий страны – Украинская православная церковь – осталась на прежнем церковном календаре и отказалась отмечать Рождество 25 декабря. Она будет его праздновать 7 января.

В Тикток завирусилось видео шуток Зеленского и Галкина на тему войны в 2014 году. Тогда они вели новогодний концерт на телеканале "Россия" и решили провести шуточный диалог о войне.

Зеленский сказал Галкину, что "Новый год - это битва и можно написать военные мемуары".

Галкин в свою очередь заявил, что после залпа шампанского последовала "арт поддержка из салютов и фейерверков".

Напомним, согласно прошлогоднему опросу в "Дие", 58,99% проголосовавших выбрали дату празднования 25 декабря, а 25,48% - 7 января.