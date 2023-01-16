В Киевской городской государственной администрации (КГГА) призывают жителей столицы отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение.

Об этом сообщает в понедельник, 16 января, пресс-служба КГГА на официальном сайте.

Местные власти напоминают, что в Украине действует военное положение, и Россия может совершить провокацию против местного населения.

Также отмечается, что в столице организуют дежурство спасателей на традиционных локациях для Крещения во избежание травмирования и других опасных ситуаций.

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