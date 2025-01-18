19 января православные христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Этот день отмечает крещение Иисуса Христав реке Иордан и явление Святой Троицы.
История и традиции праздника, обычаи, запреты и приметы — в нашем материале.
История праздника Крещение Господне
Крещение Господне связано с евангельским событием, когда Иисус принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан.
Во время обряда на Христа сошел Святой Дух в виде голубя, а голос Бога-Отца прозвучал с небес, проговорив: "Это Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение". Это событие стало явлением Святой Троицы миру.
Обычаи и традиции праздника Крещение
18 января, на Крещенский сочельник, в храмах проходит обряд великого освящения воды. Этот обряд повторяется и утром 19 января. Воду, освященную в эти дни, называют великой агиасмой (святынейшей водой). Считается, что она обладает особыми духовными силами и способна исцелять.
Одной из известных традиций является купание в освященных водоемах, называемых иорданями. Оно символизирует очищение души и тела, а также получение божественного благословения.
Крещенские застолья обычно отличаются скромностью, так как предыдущий день был днем строгого поста. Считается важным оказать помощь бедным и нуждающимся.
Что нельзя делать на Крещение Господне
На Крещение важно сохранять мир в душе и гармонию с окружающими. Ссоры, обиды и негативные эмоции считаются особенно нежелательными, так как они могут нарушить духовное равновесие.
Этот день посвящён молитвам, посещению храма и участию в священных обрядах. Любая тяжёлая физическая работа, особенно та, что связана с землёй, считается неподобающей.
Хотя Святки (период от Рождества до Крещения) традиционно ассоциируются с гаданиями, в сам праздник это строго запрещено. Считается, что любые оккультные действия в этот день могут привлечь беды.
Верующим людям важно посетить богослужение или принять участие в освящении воды. Пренебрежение духовными традициями может расцениваться как проявление неуважения к празднику.
Несмотря на то, что многие отмечают праздник застольями, злоупотребление спиртным считается неуместным и не соответствует духовному характеру дня.
Отказываться от помощи нуждающимся Крещение — это время добрых дел. Если кто-то просит помощи, постарайтесь не отвергать просьбу.
Народные приметы на Крещение Господне
Если день ясный и морозный, год будет урожайным.
Снег в Крещение — к богатству и благополучию.
Тёплая погода — к ранней весне.
Освящённая вода, набранная в этот день, обладает особой силой. Считается, что она не портится и помогает в исцелении болезней, очищении дома и защите от зла.
Если в ночь на Крещение небо усыпано звёздами — будет богатый урожай ягод и грибов.
Считается, что если в Крещение домашние животные ведут себя спокойно, год будет удачным для семьи.