19 января православные христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Этот день отмечает крещение Иисуса Христав реке Иордан и явление Святой Троицы.

История и традиции праздника, обычаи, запреты и приметы — в нашем материале.

История праздника Крещение Господне

Крещение Господне связано с евангельским событием, когда Иисус принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан.

Во время обряда на Христа сошел Святой Дух в виде голубя, а голос Бога-Отца прозвучал с небес, проговорив: "Это Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение". Это событие стало явлением Святой Троицы миру.

Обычаи и традиции праздника Крещение

18 января, на Крещенский сочельник, в храмах проходит обряд великого освящения воды. Этот обряд повторяется и утром 19 января. Воду, освященную в эти дни, называют великой агиасмой (святынейшей водой). Считается, что она обладает особыми духовными силами и способна исцелять.

Одной из известных традиций является купание в освященных водоемах, называемых иорданями. Оно символизирует очищение души и тела, а также получение божественного благословения.

Крещенские застолья обычно отличаются скромностью, так как предыдущий день был днем строгого поста. Считается важным оказать помощь бедным и нуждающимся.

Что нельзя делать на Крещение Господне

На Крещение важно сохранять мир в душе и гармонию с окружающими. Ссоры, обиды и негативные эмоции считаются особенно нежелательными, так как они могут нарушить духовное равновесие.

Этот день посвящён молитвам, посещению храма и участию в священных обрядах. Любая тяжёлая физическая работа, особенно та, что связана с землёй, считается неподобающей.

Хотя Святки (период от Рождества до Крещения) традиционно ассоциируются с гаданиями, в сам праздник это строго запрещено. Считается, что любые оккультные действия в этот день могут привлечь беды.

Верующим людям важно посетить богослужение или принять участие в освящении воды. Пренебрежение духовными традициями может расцениваться как проявление неуважения к празднику.

Несмотря на то, что многие отмечают праздник застольями, злоупотребление спиртным считается неуместным и не соответствует духовному характеру дня.

Отказываться от помощи нуждающимся Крещение — это время добрых дел. Если кто-то просит помощи, постарайтесь не отвергать просьбу.

Народные приметы на Крещение Господне

Если день ясный и морозный, год будет урожайным.

Снег в Крещение — к богатству и благополучию.

Тёплая погода — к ранней весне.

Освящённая вода, набранная в этот день, обладает особой силой. Считается, что она не портится и помогает в исцелении болезней, очищении дома и защите от зла.



Если в ночь на Крещение небо усыпано звёздами — будет богатый урожай ягод и грибов.

Считается, что если в Крещение домашние животные ведут себя спокойно, год будет удачным для семьи.

