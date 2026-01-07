Прихожане Украинской православной церкви сегодня отмечают Рождество Христово. Рождественские службы прошли во всех храмах УПЦ, а в Киево-Печерской лавре праздничное богослужение вёл предстоятель церкви митрополит Онуфрий.

Хотя власти официально перенесли Рождество на 25 декабря, пользователи из Украины сегодня активно искали поздравления с праздником в поисковиках, о чём свидетельствуют данные сервиса Google Trends. Три русскоязычных запроса на эту тему попали в ТОП-10 за текущие сутки: "с Рождеством Христовым", "с Рождеством" и "открытки с Рождеством Христовым".

Напомним, в конце декабря Кабинет министров согласовал указ Владимира Зеленского, по которому вместо Рождества по старому стилю в Украине 7 января будут отмечать День программиста. Многие сочли это своеобразным троллингом власти в адрес тех, кто празднует Рождество именно сегодня. В ответ решение Зеленского тоже начали троллить. Так, священник УПЦ из Одессы Максимиан Погореловский записал видео, в котором назвал Иисуса Христа "величайшим программистом вселенной".

"Сегодня день рождения самого великого программиста всей Вселенной. Именно он прописал все коды нашей Вселенной и каждого из нас, чтобы этот мир работал без багов. Но через грехопадение Адама и Евы баг вошёл в нашу жизнь", - сказал в своём обращении священник.

Хотя 25 декабря Рождество по новым правилам должны праздновать греко-католики и ПЦУ, не все прихожане последней согласны с этим. Так, 25 декабря в Ивано-Франковской области произошел конфликт между прихожанами ПЦУ из-за разных предпочтений, когда праздновать Рождество. Часть прихожан церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Космаче пришли на рождественское богослужение в храм, но вход в здание заблокировали верующие, желающие праздновать Рождество 7 января.