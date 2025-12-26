Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд объявил о подписании фетвы, разрешающей саудовцам праздновать Рождество и другие христианские, а также еврейские праздники.

Об этом пишут местные СМИ.

Поворот в религиозной политике ибн Салман связал с пересмотром подходов к исламу внутри страны.

"Благодаря новой версии ислама, которую мы разработали, теперь мы можем праздновать Рождество", - подчеркнул принц.

Таким образом в стране расширили права немусульман, численность которых в королевстве достигает около 13 миллионов человек. Среди них значительную часть составляют христиане.

Вообще в последние годы им официально разрешили проводить частные и полупубличные рождественские мероприятия в крупных городах, включая Эр-Рияд и Джидду.

Так, в 2022 году в Саудовской Аравии сняли запрет на устанавку елок и рождественскую иллюминацию.

"Было осознание того, что нужно что-то менять. Люди хотят жить в глобальном мире. Слишком долго им навязывали узкую идентичность. Нам нечего бояться других обычаев", -говорил тогда ибн Салман.

А в 2023–2024 годах в стране появились рождественские ярмарки, тематические концерты и праздничные программы в гостиницах и туристических комплексах.

