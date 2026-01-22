Министр обороны Михаил Федоров назначил волонтера Сергея Стерненко своим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам встречи со Стерненко.

"Теперь Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений.

Есть несколько треков, над которыми Министерству обороны следует работать уже сейчас. Первый – базовое обеспечение дроновых подразделений. Снабжение также нужно систематизировать — военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Стерненко встречался с президентом Владимиром Зеленским. При том, что до этого Стерненко называл его начинающим диктатором.

Что значило это показательное выступление мы разбирались в отдельном материале.

