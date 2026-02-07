Украинские потери погибшими в пять раз больше того, о чем заявлял президент Владимир Зеленский.

Об этом написал военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов.

"Президент имеет право озвучивать только официальные данные, и на данный момент они такие, какие есть. Реальная цифра как минимум в пять раз больше, и это понимает каждый", - считает Бунятов.

Военный пишет, что реальная цифра погибших будет выше из-за пропавших без вести, которых президент в свою статистику не включил.

"Когда все пленные будут обменены, станет ясно, что пропавшие без вести — это погибшие солдаты", - заключил Бунятов.

Напомним, Зеленский на днях заявил, что на фронте погибли 55 тысяч военных. Исходя из сообщения Бунятова, на самом деле погибли как минимум 275 тысяч украинских бойцов.

При этом отметим, что за пропавших без вести власти не обязаны платить семьям 15 миллионов гривен компенсации.

Ранее американский аналитический центр CSIS оценил украинские потери убитыми в диапазоне от 100 до 140 тысяч человек.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.