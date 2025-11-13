Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк возложил ответственность за коррупцию в Украине на Кремль.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

"Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор", - заявил Подоляк.

Однако он считает, что "сегодняшняя ситуация принципиально иная", поскольку антикоррупционные институты "работают", и расследование такого масштаба "убедительно демонстрирует трансформацию Украины".

Напомним, что, по версии следствия, схему в "Энергоатоме" организовал один из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Тем временем премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров Украины начал аудит во всех государственных компаниях из-за коррупционных схем в "Энергоатоме".

Ранее в НАБУ заявили, что расследуют коррупцию Миндича не только в энергетическом секторе, но и в оборонке.