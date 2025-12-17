Войска РФ стали прицельно бить по складам военной продукции, из-за чего у трети оборонных предприятий Украины начались проблемы с отгрузкой продукции.

Об этом написал в своем телеграм-канале украинский военный эксперт Александр Коваленко.

При этом, по его словам, предприятия штрафуют и судят за срыв поставок, даже если причиной этого явились обстрелы.

"Ситуация до парадоксального сюрреалистическая: предприятие, выполняющее заказ для государства, оказываясь под ударом, теряя в результате линии производства и готовую продукцию, не получает никаких смягчений по обязательствам, поддержки в восстановлении мощностей, и более того, при задержке выполнения заказа получают штрафные санкции за невыполнение обязательств по поставкам. Не менее трети предприятий, задействованных в секторе ОПК в Украине, на сегодняшний день заняты судебными разбирательствами из-за кабальных штрафных санкций, а не производством военной продукции. Одно из предприятий, на продукции которого у нас очень любили пиариться в своё время, сейчас разрушено и погрязло в судах", - написал Коваленко.

Он также заявил, что власти скрывают удары по предприятиям оборонного комплекса, а население знает лишь о прилетах по объектам энергетике.

"Мы с вами в информационном пространстве очень много слышим сообщений о том, как российские оккупанты наносят удары по нашей энергетической инфраструктуре и как страдают гражданские от отсутствия электроэнергии, воды и тепла. Но практически полностью в наших СМИ игнорируется проблема ударов российских войск по объектам оборонно-промышленного комплекса страны", - подытожил эксперт.

Осенью СМИ сообщали, что в Тернополе под удар попал радиозавод "Орион", выпускающий продукцию для ВСУ.

Война в Украине идет 1393-й день. Мы следим за последними новостями среды, 17 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский паблик Deep State подтвердил продвижение россиян под Гуляйполем в Запорожской области, о чем писали западные журналисты. Также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинская армия отступила из южных районов Мирнограда Донецкой области и оставила близлежащие позиции, которым угрожало окружение.

