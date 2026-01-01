Блок управления якобы украинского дрона, сбитого при атаке на резиденцию президента РФ передан американским представителям.

Об этом заявило минобороны РФ, передают СМИ и телеграм-каналы.

Начальник Главного разведовательного управления РФ Игорь Костюков утверждает, что "расшифровка данных украинских БПЛА безапелляционно подтвердила", будто целью атаки ВСУ был комплекс зданий резиденции Владимира Путина.

Представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве был передан некий электронный модуль.

Напомним, Киев отрицает удар ВСУ по резиденции Путина.

Ранее в РФ заявили о проведении экспертизы атаки под Новгородом.

Война в Украине идёт 1408-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 1 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее Зеленский в своём новогоднем обращении отказался выводить войска из Донбасса, чего требует Москва. За несколько минут до Нового года беспилотники РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночного удара. ВАКС избрал меру пресечения ещё двум народным депутатам от "Слуги народа". Лукашенко заявил, что Путин отказался запускать "Орешником" по Банковой. С нового года Украина присоединилась к зоне роуминга Евросоюза.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.