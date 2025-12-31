Служба безопасности Украины (СБУ) подтверждает нанесение ударов по судам "теневого флота" РФ.

Об этом говорится в новогоднем поздравлении начальника ведомства Василия Малюка, опубликованного в телеграм-канале спецслужбы.

"Это год <…> боевых "санкций" СБУ против теневого флота РФ", – сказано в сообщении.

Также упоминаются операция по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков "Паутина", подрыв Крымского моста и удар по субмарине в порту Новороссийск.

Напомним, ранее Киев отрицал участие ВСУ в ударах по танкерам теневого флота РФ.

Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.