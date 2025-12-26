Печерский районный суд города Киева повторно отправил под стражу экс-главу харьковского СБУ Романа Дудина, который накануне вышел из СИЗО под залог, но сразу же получил новое подозрение. На этот раз возможности выхода под залог судом не установлено.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По его мнению, повторное задержание является незаконным.

"Эту историю они пытались продвинуть три с половиной года. Не получилось — поменяли квалификацию, историю оставили слово в слово. Ни одного нового слова, ни одного нового доказательства. И мы заходим на новый суд. Таким образом можно перебрать фактически весь Уголовный кодекс", - заявил Дудин.

Напомним, вчера за подозреваемого в государственной измене и дезертирстве экс-главу Управления СБУ в Харьковской области Дудина внесли залог, после чего его отпустили на свободу.

Ранее мы писали, что на фоне коррупционного скандала целый ряд известных "сидельцев" пытается решить вопрос с судами о своем выходе на свободу. В том числе Роман Дудин.

В 2023 году глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Дудин 24 февраля 2022 года пытался захватить власть в регионе.