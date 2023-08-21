Сегодня в Шевченковском суде Киева прокуроры должны были зачитать обвинительный акт экс-начальника СБУ в Харьковской области Романа Дудина, после чего дело должны были начать рассматривать по сути.

Но из-за того, что материалы уголовного дела содержат документы с грифом "секретно" судья должен иметь доступ к государственной тайне, который председатель коллегии не имел.

Сам Дудин заявляет, что таким образом власть затягивает рассмотрение дела.

"Я уже практически год нахожусь за решеткой, а суд так и не начался по сути", - заявил Дудин.

Затягивание дела Дудин связывает с тем, что все его действия, за которые ему предъявлено обвинение, были согласованы с экс-главой СБУ Иваном Бакановым.

"Баканов друг президента и власти не выгодно, чтобы Баканов как и я находился на скамье подсудимых, а если суд будет рассматривать мое дело по сути то они будут вынуждены допросить Баканова. Тогда окажется, что все мои действия были с ним согласованы, но при этом Баканов не под следствием. В таком случае нужно будет или с меня снимать обвинения или вручать подозрение другу президента Баканову", - заявил Дудин.

Напомним, что в мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности начальника начальника СБУ в Харьковской области заявив, что чиновник не работал на защиту Харькова и области. Уже в сентябре Дудин был задержан по подозрению в госизмене. Сам Дудин обвинения отрицал и связывал дело против себя с интригами главы Харьковской ОВА Синегубова.

Подробнее о ситуации вокруг Дудина мы писали в отдельном материале.