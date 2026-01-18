Жители запада Украины говорят "идем к границам 1991 года", а на востоке все чаще звучит "хватит, нужно прекращать войну".

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, в разных регионах отличается реальное понимание войны.

"Очень легко, когда ты далеко от линии фронта, говорить — давайте, давайте. Мобилизация показала, кто как работал и кто реально готов защищать государство", — сказал Ким.

Ранее глава Института национальной памяти Александр Алферов высказал возмущение тем, что украинские беженцы в Европе говорят на русском языке и не ходят на проукраинские акции. По его мнению, они не являются "амбассадорами" Украины за границей.

О том, что во многих городах и селах на западе Украины резко уменьшилось количество населения мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1425-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 18 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее российские войска продвинулись на двух участках к югу от Северска. В ГУР заявили, что украинцы могут полностью остаться без света и тепла после ударов по подстанциям АЭС. Захваченная РФ часть Запорожской области осталось без света после прилёта. Россияне заявляют, что их операторы БПЛА начали подрывать дронами заминированные мосты в тылу ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.