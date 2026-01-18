На западе Украины звучит "идем к границам 1991 года", а на востоке "нужно прекращать войну" - Ким
Жители запада Украины говорят "идем к границам 1991 года", а на востоке все чаще звучит "хватит, нужно прекращать войну".
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, в разных регионах отличается реальное понимание войны.
"Очень легко, когда ты далеко от линии фронта, говорить — давайте, давайте. Мобилизация показала, кто как работал и кто реально готов защищать государство", — сказал Ким.
Ранее глава Института национальной памяти Александр Алферов высказал возмущение тем, что украинские беженцы в Европе говорят на русском языке и не ходят на проукраинские акции. По его мнению, они не являются "амбассадорами" Украины за границей.
О том, что во многих городах и селах на западе Украины резко уменьшилось количество населения мы писали в отдельном материале.
