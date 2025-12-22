Закон о выборах в Украине во время войны будет "одноразовым".

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече с дипломатами.

"Когда именно они (выборы – Ред.) состоятся, как и при каких условиях, я не хотел бы сейчас начинать эту дискуссию. Я хочу дать возможность рабочей группе вместе со специалистами высказаться по каждому пункту, ведь по каждому вопросу есть аргументы "за" и "против", которые нужно тщательно проработать, взять наилучший мировой опыт и предложить Украине новый закон. Этот закон будет одноразового использования - именно для этих выборов", - сказал он.

Напомним, сегодня фракции и группы Рады получили приглашение предоставить до 24 декабря по два представителя в рабочую группу по возможности проведения выборов во время или после войны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство иностранных дел Украины уже начало работу по созданию инфраструктуры для проведения выборов. По его словам, когда дело дойдёт до выборов, возникнут проблемы с количеством проживающих за рубежом украинцев, поэтому МИД создаст "особую инфраструктуру" для голосования.

Перед этим Зеленский говорил, что поддерживает формат онлайн-голосования на следующих президентских выборах.

Подробнее о подготовке власти к возможным выборам мы писали в отдельном материале.