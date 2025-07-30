В одной из уборных квартиры бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича, где, по информации прессы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прослушивало и самого президента, стоит золотой унитаз.

Об этом сообщил на своем YouTube-канале народный депутат Ярослав Железняк, продемонстрировав фото, как он утверждает, из этой квартиры.

На снимке можно заметить, что рядом с унитазом в уборной находится золотое биде.

Напомним, оппоненты Зеленского называют Миндича "кошельком президента" и обвиняют его в том, что именно через него проходили основные денежные потоки в рамках коррупционных схем, реализовывавшихся Банковой.

По словам ныне находящегося в СИЗО нардепа Александра Дубинского, именно в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, Ермака и других высокопоставленных лиц, на которых обсуждали в том числе различные бизнес-проекты в интересах президента и ближайшего к нему круга лиц.

Подробнее о деле Миндича и о том какое значение оно имеет для Зеленского, мы писали в отдельном материале.

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