Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров вернется в Украину в четверг, 20 ноября. Недавно он находился в Турции и Катаре, а в настоящее время пребывает с рабочим визитом в США.

Об этом пишет "Суспильное" со ссылкой на источники.

11 ноября Умеров сообщал об отъезде в Стамбул с целью разблокирования переговоров с РФ по обмену военнопленными.

15 ноября стало известно, что Украина и Россия согласились активировать стамбульские договоренности по обмену военнопленными. Речь идет о договоренности по обмену 1200 военнопленных.

В данный же момент секретарь СНБО находится с рабочей поездкой в ​​США.

Напомним, загранкомандировка Умерова закончилась 16 ноября, но он продлил ее до 19-го.

Не так давно СМИ начали писать, что Умеров, фигурирующий в деле Тимура Миндича, отказался возвращаться в Украину. Однако в СНБО опровергли эту информацию.

Напомним, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в ходе расследования дела Миндича вскрылись его связи с Умеровым, когда последний был министром обороны. Сам Умеров коррупционные связи с Миндичем отрицает.