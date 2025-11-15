Умеров анонсировал переговоры о возвращении 1200 украинских пленных к Рождеству
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров анонсировал переговоры о возвращении 1200 украинских пленных к Рождеству и новогодним праздникам.
Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале чиновника.
Умеров заявил, что провёл по этому поводу консультации в Турции и ОАЭ.
По его словам, "стороны согласились активировать стамбульские договорённости".
Отметим, в последние дни Москва не подтверждала какие-либо переговоры с Киевом.
Как мы писали, Рустем Умеров является одним из фигурантов дела близкого к президенту бизнесмена Тимура Миндича о коррупции в высших кругах украинской власти. Срочный отъезд секретаря СНБО из Украины ряд наблюдателей связывает с его опасениями по поводу возможного задержания.
Напомним, экс-министр обороны Умеров не спешит возвращаться в Украину.
Ранее журналист Татьяна Николаенко рассказала, как Миндич привлекал Умерова к схемам отмывания денег.
