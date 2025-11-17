Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, фигурирующий в деле Тимура Миндича, отказался возвращаться в Украину. Он уже проинформировал о своем решении Владимира Зеленского.

Об этом заявляет новостной сайт Clash Report.

Какой источник предоставил эту информацию, на сайте не уточняется.

По данным народного депутста Алексея Гончаренко, официальная командировка Умерова должна была закончиться еще вчера, но он продлил ее до 19 ноября.

Напомним, что Умеров улетел в Турцию сразу после начала обысков НАБУ у Миндича на переговоры с россиянами, причем Москва не сообщала о проведении каких-либо переговоров.

Вскоре после появления публикации Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг, что секретарь ведомства отказывается возвращаться в Украину. В центре заявили, что Умеров уже находится в США, где "проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины", "остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики".

Однако даты его возвращения в ЦПД не назвали.

В США у Умерова проживает семья.

Между тем сегодня НАБУ заявило о расследовании коррупции в сфере оборонных закупок.