Власти Германии, вопреки заявлениям представителей правительства, с конца октября знали о новом мирном плане США по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на собственные источники.

В структурах безопасности, которые консультируют канцлера и его штаб по геополитическим вопросам, "были в курсе еще 29 октября", пишет издание.

По его данным, "германские спецслужбы знали детали, а национальный совет безопасности обсудил их 11 ноября".

Проект документа был передан 4 ноября в ведомство федерального канцлера "по защищенным каналам", отметила Berliner Zeitung. Все это сопровождалось сигналами о том, что ведется работа над сделкой по постепенному урегулированию конфликта.

Тем не менее глава МИД Йоханн Вадефуль 19 ноября утверждал, что США не информировали германскую сторону о подготовке такого плана.

В то же время, после того как детали плана просочились в СМИ, в Берлине началась паника, а канцлер Фридрих Мерц начал судорожно звонить европейским коллегам, пишет газета.

Напомним, ранее СМИ писали, что и украинские власти ещё с конца октября были в курсе мирного плана президента США Дональда Трампа.

Также сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц сейчас "возглавляет усилия" европейских стран и Украины, чтоб убедить Трампа переписать мирный план, убрав оттуда пункты, против которых выступает Киев.