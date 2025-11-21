Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом был хороший, но конфиденциальный.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

"Я только что обсудил план мира для Украины с президентом США в хорошем и конфиденциальном телефонном разговоре". Мы договорились о дальнейших шагах на уровне советников. Я сейчас проинформирую европейских партнёров", - написал немецкий канцлер.

Пресс-служба правительства сообщала, что разговор продолжался 15 минут.

В то же время газета Bild со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Корнелиуса пишет, что Мерц первым из европейских лидеров созвонился с Трампом и обсудил новый американский план по Украине.

По информации, с Трампом "были согласованы дальнейшие шаги на уровне советников".

Напомним, ранее СМИ писали, что Мерц сейчас "возглавляет усилия" европейских стран и Украины, чтоб убедить Трампа переписать мирный план, убрав оттуда пункты, против которых выступает Киев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону мирный план Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По итогам разговора он дал понять, что они попытаются скорректировать документ.