Издание Bloomberg дает свою версию корректировок плана президента США Дональда Трампа, который будут продвигать на сегодняшних переговорах в Швейцарии Киев и европейские страны.

По данным агентства, контрпредложение Европы и украинских властей включает в себя:

отказ от требований вывести украинские войска из Донецкой области: "Украина и её европейские союзники будут настаивать на том, что переговоры с Россией о территориальном обмене могут состояться только после прекращения войны вдоль нынешней линии соприкосновения";

США должны предоставить гарантии безопасности аналогичные положениям статьи 5 НАТО о взаимной обороне;

замороженные российские активы должны быть использованы для восстановления и компенсации Украине. При этом США будут получать компенсацию за жёсткие гарантии, которые они предоставляют, а российские активы останутся замороженными, если Москва не согласится оплатить Украине нанесённый ущерб;

санкции с России будут снимать поэтапно, если Москва будет соблюдать условия соглашения;

численность украинской армии не должна быть сокращена. Либо должна быть поставлена более высокая планка, чем предусмотренные планом Трампа 600 тысяч человек. Например, 800 тысяч.

Ранее мы передавали, что американская делегация во главе со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио в настоящее время уже также находится в Женеве. Глава Офиса президента Андрей Ермак также заявил, что Украина приступила к переговорам по мирному плану Трампа в Женеве

Будет ли Трамп менять свой план в соответствие с пожеланиями Киева и Европы мы анализировали в отдельном материале.