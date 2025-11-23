План президента США Дональда Трампа является "лучшей надеждой" Украины в нынешней ситуации.

Об этом пишет The Times со ссылкой на британского дипломата.

"В нынешних обстоятельствах это, возможно, лучшая надежда Киева ... Это не идеально, но и не окончательно. Это может — может — предложить способ прекратить убийства и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины", - цитирует издание чиновника, который "неохотно признал" реалистичность плана.

"Текст (плана - Ред.) небрежный, полон неоднозначностей и красных линий — но, возможно, это начало конца российско-украинской войны", - добавляет газета.

Автор издания Марк Галеотти пишет со ссылкой на экспертов, что захваченные Россией территории Украина не сможет вернуть "в обозримом будущем".

Также он дает понять, что пункт о сокращении ВСУ до 600 тысяч не является критическим.

"Это значительно больше, чем предыдущие мирные силы (250 000), и значительно выше лимита в 85 000, который Москва пыталась ввести в 2022 году. Кстати, этим летом аналитики министерства обороны Великобритании сказали мне, что, по их мнению, маловероятно, что Киев сможет позволить себе постоянные войска численностью более 500 000 человек в долгосрочной перспективе", - добавил Галеотти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшие дни пройдут консультации с западными партнерами по мирному плану президента США Дональда Трампа.

Ранее западные СМИ писали, что Европа "загнана в угол" планом США по достижению мира в Украине и пытается замедлить его реализацию.