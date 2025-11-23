Спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио сейчас находятся в Женеве для переговоров по мирному плану президента США Дональда Трампа по Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По данным источника, переговоры еще не начались, но сегодня утром было проведено несколько координационных совещаний.

В течение всего дня будут проходить переговоры в различных форматах между США и украинской делегацией.

"Мы надеемся согласовать последние детали, разработать сделку, выгодную для Украины. Окончательное соглашение не будет достигнуто, пока Трамп и Зеленский не встретятся лично", - приводит издание слова американского чиновника.

Кроме того отмечается, что вчера вечером в преддверии переговоров в Женеве состоялись "очень хорошие встречи".

Как пишет WP, Уиткофф, в случае успешных переговоров с украинской делегацией в Женеве, может посетить Россию.

Напомним, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон находится "очень близко" к урегулированию войны в Украине.

