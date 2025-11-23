США допускают передачу Украине крылатых ракет Tomahawk после окончания боевых действий.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post Давид Игнатиус со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что администрация США признает, что предусмотренные в 28-пунктном плане гарантии безопасности для Украины являются недостаточно надёжными.

По их словам, президент Дональд Трамп может пересмотреть положение, ограничивающее численность украинских вооружённых сил 600 тысячами военнослужащих, а поставка Украине ракет Tomahawk рассматривается как один из элементов американских гарантий безопасности для Киева.

"Россия не согласится на размещение европейских войск в Украине после прекращения огня. Вместо этого официальные лица США рассматривают возможность предоставления Украине "Томагавков" в качестве альтернативы", - пишет Игнатиус.

Он заявил об уверенности американцев, что Украина не будет использовать эти ракеты превентивно против России, поскольку это будет стоить ей поддержки США и Европы.

Один из чиновников заявил WP, что сохранение суверенитета Украины остаётся для США безусловным приоритетом, поскольку его подрыв мог бы создать серьёзные риски для всей Европы. По словам источника, Вашингтон не рассматривает сценариев, которые могут привести к распаду Украины.

Он также отметил, что администрация Трампа полностью поддерживает продолжение передачи Украине разведданных и остаётся открытой к обсуждению мирного плана.

Напомним, в опубликованном СМИ плане Трампа упоминается запрет Украине на превентивные дальнобойные удары по России.

"Если Украина беспричинно выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными", - говорится в плане.

Будет ли заключен мир в Украине по плану Трампа, мы анализировали в отдельном материале.