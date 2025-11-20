Российско-украинский военный конфликт будет урегулирован, несмотря на наличие сомневающихся в этом.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По её словам, госсекретарь США Марко Рубио и спецпред Стивен Уиткофф на прошлой неделе встречались с украинскими представителями для обсуждения нового мирного плана президента США Дональда Трампа.

"США в равной степени взаимодействовали с РФ и Украиной при разработке нового мирного плана", – добавила Ливитт.

Пресс-секретарь отметила, что министр армии США Дэн Дрисколл настроен оптимистично по итогам сегодняшней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Ливитт назвала "неправильным" понимание договорённостей по прекращению войны как односторонних уступок со стороны Украины.

Напомним, сразу после ознакомление с мирным планом Трампа Владимир Зеленский сделал официальное заявление.

Ранее "Страна" вспоминала, как в Украине менялось отношение к завершению войны с 2014 года.

Российско-украинский конфликт продолжается 1366-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 20 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду россияне создали угрозу окружения к востоку от Гуляйполя, в направлении которого сейчас развивается одно из ключевых наступлений армии РФ. В Покровске войска противника заняли один из перекрёстков в северной части города, которая является центром украинской обороны этого населённого пункта. Также, по сведениям СМИ, неприятель вошёл в город Северск с юга.

