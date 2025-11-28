Основной темой для обсуждения в правительстве Украины остаётся выезд военнообязанных из страны.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире телемарафона.

По его словам, 121 тысяча молодых людей в возрасте 18-22 лет покинули Украину.

Ранее Костенко неоднократно поднимал вопрос нехватки личного состава в ВСУ и проблем с мобилизацией.

Напомним, западные СМИ негативно оценили решение Украины открыть границы для юношей 18-22 лет.

Ранее появилась информация, что после разрешения на выезд из украинских компаний массово утекает персонал.

Война в Украине продолжается 1374-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 28 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ снова продвинулась у Гуляйполя в Запорожской области. Также под Покровском противник вышел на окраины ключевой точки обороны – села Гришино к северо-западу от города. По сообщению украинского военного, отряды РФ оттуда уже выбиты, но ситуация на этом участке фронта тревожная.

