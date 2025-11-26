Молодые мужчины, уехавшие из Украины в Германию после открытия границ для граждан 18-22 лет, рассказали немецким журналистам о мотивах своего решения.

Сюжет об украинцах вышел в эфире телеканала ZDF.

"Это бред, мы умираем. Россия сильнее Украины, и воевать - значит просто умереть. Это просто смерть", - сказал один 22-летний мужчина по имени Алексей.

"У нашей страны, у нашей нации нет будущего, если всю молодёжь убьют", - вторит ему ровесник Илья.

"Когда началась война, мне было 17, я мог выехать, но никто не думал, что война продлится так долго. Когда границы снова открыли, мы с родителями решили, что будет лучше, если я уеду. Я люблю Украину, но для молодых людей будущее там туманно", - рассказал 21-летний Богдан.

"Никто не знает, что будет дальше. Я был счастлив, что смог уехать из своей страны, увидеть мир, уехать от войны", - признался еще один молодой мужчина.

"Лучше уехать сейчас и, может, пожалеть, чем остаться и точно пожалеть", - резюмировал последний герой сюжета.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц недавно призвал Владимира Зеленского сделать так, чтобы украинские мужчины не ехали в Германию.

В октябре мы писали, что после открытия границ для 18-22 летних украинцев в Германии их стало в 10 раз больше.