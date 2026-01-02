В Украине в 2025 году более 13 тысяч мужчин были задержаны при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, чаще всего их ловят на границе с Европейским Союзом, но 1400 человек задержали при попытке побега в Беларусь.

"Больше всего попыток незаконного пересечения все таки остаются на границе со странами Европейского Союза, но в направлении границы с Беларусью также есть попытки незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила несколько схем уклонения от службы и нелегального выезда за границу военнообязанных. Так, организаторы одной из схем переправляли мужчин в страны Европейского союза через нерабочую газовую трубу.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко также заявлял, что большинство случаев самовольного оставления частей происходит в учебных центрах.

