В Закарпатской области был задержан микроавтобус с львовскими инкассаторами и уклонистами в тайнике.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

По информации правоохранителей, 42-летний и 58-летний жители Львовской области использовали для схемы вывоза уклонистов за границу служебный инкассаторский автомобиль.

Внутри авто была специальная защитная капсула, в которой они прятали уклонистов. За перевозку и переправку через границу мужчины платили 16,5 тысяч долларов.

При этом инкассаторов задержали в селе Яноши Береговского района во время перевозки до границы дежурного клиента. Один мужчина успел заплатить деньги за поездку в приграничье, а другую часть должен был передать по прибытию.

